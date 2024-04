Scandicci-Conegliano oggi in tv, finale A1 volley femminile: orario gara-4, programma in chiaro, streaming

Oggi sabato 27 aprile (ore 20.45) si gioca Scandicci-Conegliano, gara-4 della Finale Scudetto di volley femminile. Potrebbe essere la serata del tricolore: le Pantere conducono la serie per 2-1 e conquisteranno il loro sesto titolo consecutivo (il settimo della storia) se riusciranno a espugnare il PalaWanny di Firenze. Dopo essersi imposte in gara-2 al tie-break e in gara-3 per 3-1, le Campionesse d’Italia hanno la prima occasione utile per confermarsi sul trono.

La compagine toscana, al primo atto conclusivo della sua storia, non vuole però mollare la presa e sogna una grande impresa di fronte al proprio pubblico per meritarsi il diritto di disputare la bella di spareggio. A trascinare Conegliano ci penseranno soprattutto l’opposto Isabelle Haak, supportata dalle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson sotto la regia di Joanna Wolosz. Al centro Sarah Fahr e Marina Lubian, il libero è Monica De Gennaro.

Scandicci dovrà puntare molto sulla bomber Ekaterina Antropova, che verrà schierata in diagonale con la palleggiatrice Maja Ognjenovic. Servirà una prova di grande carattere da parte delle schiacciatrici Zhu Ting e Britt Herbots, mentre al centro ci sarà spazio per le solide Ana Carolina Da Silva e Linda Nwakalor, Beatrice Parrocchiale il libero. Le ragazze di coach Massimo Barbolini dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo contro il sestetto di coach Daniele Santarelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci- Conegliano, gara-4 della Finale Scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-CONEGLIANO VOLLEY OGGI

Sabato 27 aprile

Ore 20.45 Finale Scudetto, gara-4: Savino Del Bene Scandicci vs Prosecco Doc Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena

PROGRAMMA SCANDICCI-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.