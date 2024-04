LIVE Arnaldi-Medvedev, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: l’azzurro sogna la partita della vita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport, che giornata ci attente a Madrid! Qui, ci occuperemo di offrirvi la Diretta Live del match d’esordio della testa di serie numero 4 del Masters 1000 spagnolo, Daniil Medvedev, opposto a Matteo Arnaldi.

L’azzurro gioca per la seconda volta in carriera questo torneo, in cui difende il 3° turno del 2023, quando batté proprio l’allora numero 4 del mondo Casper Ruud in 2 parziali prima di arrendersi a Munar. Quest’oggi, serve un’altra impresa, 365 giorni dopo contro Daniil Medvedev, campione Slam e delle ATP Finals, nonché 7 volte campione di un Masters 1000.

Serve la partita perfetta, anche se il russo non è mai andato eccessivamente d’accordo con il torneo di Madrid. La sensazione è che Arnaldi abbia una grande occasione per ottenere la vittoria più importante della sua giovane carriera. Al 1° turno il ligure ha superato brillantemente Chris O’Connell per 6-4, 6-1. Dopo una prima frazione abbastanza complicata, l’allievo di Alessandro Petrone ha lasciato le briciole sia al servizio che in risposta, chiudendo addirittura con 7 ace nel parziale.

La tattica sarà molto semplice, togliere il tempo e il ritmo al “polipo” russo, sfruttando la velocità della superficie e rendendo gli scambi rapidi aprendosi il campo con il servizio. Tutto ciò è ovviamente molto facile a dirsi, ma di minore facilità d’attuazione in campo. Il match è programmato come terzo sul campo 3, dove l’out è molto risicato e per il russo ciò rappresenta sicuramente un handicap pesantissimo. Sarà inoltre molto infastidito dall’effetto luca-ombra che si andrà a creare, se le nuvole non copriranno il cielo nel pomeriggio madrileno.

Insomma, c’è di che ben sperare. Non resta che augurarvi una buona continuazione con la Diretta Live del match di 2° turno tra Matteo Arnaldi e Daniil Medvedev, che prenderà il via come 3° sul campo 3 dopo Azarenka-Sorribes e Ostapenko-Carle.