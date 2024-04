LIVE Atletica, East Cost Relays 2024 in DIRETTA: Marcell Jacobs debutta in serata e trova avversari di rango

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting East Cost Relays 2024, in programma all’Hodges Stadium nella University of North Florida. Grande attenzione sulla gara dei 100 metri, dove debutterà il campione olimpico Marcell Jacobs.

L’azzurro torna a gareggiare dopo 230 giorni dall’ultima apparizione ufficiale. L’ultima volta che Jacobs è salito in pista era settembre, quando a Zagabria l’italiano ha stoppato il cronometro in 10.08 secondi con vento di -0.9. Quello odierno sarà un test importante per Jacobs, che a poco meno di 100 giorni dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è ancora alla caccia del pass.

Per qualificarsi ai Giochi parigini Jacobs dovrà piazzare un tempo inferiore a 10.00, che gli garantirebbe di poter difendere il titolo conquistato a Tokyo. Nella gara odierna non mancheranno i rivali per Jacobs, il quale si confronterà con Travyon Brommel, due volte bronzo ai Mondiali, il canadese Andre De Grasse, campione olimpico dei 200 metri, ed il giapponese Hakim Sani Brown.

La gara dei 100 metri maschili sarà uno degli ultimi eventi dell’East Cost Relays 2024 con l’inizio previsto per le 21.30 circa. Non è prevista né copertura televisiva né copertura streaming dell’evento, che potrete seguire qui su OA Sport con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Appuntamento alle 21.15 circa per non perdersi assolutamente nulla del rientro in gara di Marcell Jacobs. Buon divertimento!