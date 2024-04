LIVE Sinner-Sonego, ATP Madrid 2024 in DIRETTA: attesa per il derby ad ora di pranzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Derby che vale il terzo turno, dove il vincitore troverà uno tra il russo Pavel Kotov e l’australiano Jordan Thompson. Quinto confronto diretto tra i due amici e campioni della Coppa Davis 2023, con l’altoatesino che finora ha perso solamente un set.

Sinner, ventitreenne di San Candido, arriva a questo appuntamento dopo aver ceduto in semifinale a Montecarlo contro il greco Stefanos Tsitsipas nel suo esordio su terra battuta. Vincitore degli Australian Open, dell’ATP 500 di Rotterdam e del Masters 1000 di Miami, il numero uno italiano è l’assoluto protagonista di questo primo terzo di 2024 e non vuole fermarsi neppure sul mattone tritato europeo.

Dal canto suo Sonego, ventinovenne torinese, si presenta all’appuntamento madrileno dopo l’inatteso KO al primo turno di Bucarest in cui ha lasciato strada all’astro nascente brasiliano Fonseca. Superato di slancio al primo turno il francese Gasquet, il piemontese ora trova dinanzi l’ostacolo rappresentato dall’amico Sinner in una stagione finora poveri di sorrisi.

Il derby di secondo turno del Masters 1000 di Madrid tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sarà il secondo incontro a partire dalle 11.00 sul Manolo Santana Stadium dopo Swiatek-Cirstea, ed inizierà in ogni caso non prima delle 12.30.