LIVE Scandicci-Conegliano, A1 volley femminile 2024 in DIRETTA: match point scudetto per le venete in gara-4

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Scandicci-Conegliano, match valido per gara-4 della finale scudetto della Serie A di volley femminile 2023-2024. Si riparte dal 2-1 in favore per le Pantere, questa sera la formazione di Santarelli avrà a disposizione il primo match-point per chiudere una delle serie più belle ed equilibrate di sempre.

Entusiasmanti, questo l’aggettivo giusto per descrivere le prime tre gare di questa finale scudetto: Scandicci ha fatto saltare il banco in gara-1 imponendosi 3-2 al PalaVerde, poi è invece arrivata la reazione delle Pantere, capaci di accaparrarsi gara-2 (3-2) e gara-3 (3-1). La formazione di coach Santarelli questa sera avrà l’opportunità di vincere il settimo scudetto della propria storia, mentre Scandicci proverà a portare il match alla bella decisiva, continuando a sognare il primo scudetto. Questa sera assisteremo a numerose sfide dentro la sfida: Haak vs Antropova, Wolosz vs Ognjenovic, senza dimenticarsi delle varie Plummer, Robinson-Cook, Herbots, Zhu Ting, Fahr, Carol, insomma oggi vedremo in campo quanto di meglio questo sport ha da offrire a livello mondiale. Ancora una volta questa sarà una sfida che si deciderà sui particolari, entrambe le formazioni si equivalgono a livello di roster e tattiche di gioco, forse Scandicci ha qualcosa in più dal punto di vista della panchina e coach Barmolini sta dimostrando di avere il coraggio giusto per buttare nella mischia anche le “riserve” nei momenti opportuni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Scandicci-Conegliano, match valido per gara-4 della finale scudetto della Serie A di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:45!