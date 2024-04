LIVE Galles-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2024 in DIRETTA: ultimo impegno per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del Sei Nazioni femminile 2024 tra Galles ed Italia. Ultimo appuntamento per le azzurre che possono ambire alla terza posizione in caso di vittoria e di un contemporaneo KO della Scozia. Coach Giovanni Ranieri vuole chiudere con una vittoria un’edizione in cui la sua squadra ha fornito prestazioni altalenanti.

Per questo motivo il selezionatore azzurro si affida alle fedelissime, confermando 13 delle 15 atlete scese in campo contro le scozzesi. Nel testa a testa con il fanalino di coda Galles torna nel ruolo di mediano d’apertura Emma Stevanin, mentre Beatrice Capomaggi giocherà da estremo con lo slittamento di Vittoria Ostuni Minuzzi all’ala. Per il resto solo conferme, con un occhio di riguardo verso Lucia Gai, che in caso di ingresso in campo raggiungerebbe le 100 caps con la maglia azzurra.

LE FORMAZIONI

GALLES: 15 Jenny Hesketh, 14 Lisa Neumann, 13 Hannah Jones (C), 12 Hannah Bluck, 11 Carys Cox, 10 Lleucu George, 9 Keira Bevan, 1 Gwenllian Pyrs, 2 Carys Phillips, 3 Sisilia Tuipulotu, 4 Natalia John, 5 Abbie Fleming, 6 Alisha Butchers, 7 Alex Callender, 8 Georgia Evans. A disposizione: 16 Kelsey Jones, 17 Abbey Constable, 18 Donna Rose, 19 Kate Williams, 20 Gwennan Hopkins, 21 Sian Jones, 22 Niamh Terry, 23 Nel Metcalfe

ITALIA: 15 Beatrice Capomaggi, 14 Aura Muzzo, 13 Alyssa D’Incà, 12 Beatrice Rigoni, 11 Vittoria Ostuni Minuzzi, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 1 Silvia Turani, 2 Vittoria Vecchini, 3 Sara Seye, 4 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 6 Ilaria Arrighetti, 7 Francesca Sgorbini, 8 Elisa Giordano (C). A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Gaia Maris, 18 Lucia Gai, 19 Valeria Fedrighi, 20 Isabella Locatelli, 21 Beatrice Veronese, 22 Veronica Madia, 23 Francesca Granzotto

La sfida tra Galles ed Italia, valevole per l’ultima giornata del Sei Nazioni femminile 2024, inizierà alle 13.15. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurre!