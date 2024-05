Olimpiadi Parigi 2024: da Sinner ad Asia D’Amato e i dubbi di Fontecchio. Italia falcidiata dagli infortuni

Lo sport italiano si sta avvicinando ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 con la consapevolezza di poter vivere un’edizione prodiga di soddisfazioni, tuttavia nelle ultime settimane si stanno susseguendo delle cattive notizie sul fronte degli infortuni da parte di atleti potenzialmente importanti per quella che potrà essere la delegazione azzurra a cinque cerchi.

La Nazionale femminile di ginnastica artistica, reduce da un fantastico Europeo casalingo in quel di Rimini, dovrà purtroppo sicuramente fare a meno di Asia D’Amato. La talentuosa genovese si è fatta male durante l’esercizio di gara al corpo libero, riportando la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro, quindi sarà costretta ad effettuare un nuovo intervento chirurgico.

Un’altra assenza di lusso già ufficiale verso le Olimpiadi parigine è quella di Daniele Garozzo, due volte medagliato olimpico (oro a Rio 2016, argento a Tokyo 2021) nel fioretto individuale, che ha annunciato improvvisamente il ritiro a causa di problemi cardiaci. Situazione d’emergenza per l’Italbasket maschile, chiamata ad un’impresa al Preolimpico di San Juan per qualificarsi nuovamente ai Giochi.

Niente estate in azzurro per Gabriele Procida e Matteo Spagnolo (a rischio anche Luca Severini), mentre la stella della nostra Nazionale Simone Fontecchio sta provando a recuperare da un infortunio al piede rimediato nella fase finale della regular season NBA e non è scontata la sua disponibilità (anche per questioni contrattuali con i Detroit Pistons) per il torneo di qualificazione olimpico a Portorico.

Recentemente, in occasione della staffetta mista iridata, si è fatto male anche il vincitore della 20 km maschile di marcia a Tokyo 2021 Massimo Stano, che ha accusato un episodio distorsivo del piede sinistro con frattura della base del quinto metatarso. Stop di almeno 15 giorni per il pugliese, in un periodo molto importante per ultimare la preparazione fisica verso Parigi 2024.

Capitolo a parte infine per Jannik Sinner, stella del tennis (n.2 al mondo) e dello sport tricolore attualmente fermo ai box e assente al Foro Italico di Roma per un problema all’anca destra. In questo caso, se non ci fossero ulteriori complicazioni nelle prossime settimane, il tempo non manca per recuperare e presentarsi in buone condizioni alla rassegna olimpica nella capitale francese da giocare sui campi in terra battuta del Roland Garros.