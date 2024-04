Golf, ben quattro coppie al comando dello Zurich Classic of New Orleans dopo il secondo round

I golfisti del PGA Tour continuano a darsi battaglia in uno dei rari tornei del calendario dedicati alle coppie. Siamo infatti giunti al termine del secondo round dello Zurich Classic of New Orleans (montepremi 8,9 milioni di dollari), storico evento nato nel lontano 1938. Seconda tornata in cui le coppie partecipanti si sono sfidate con il format del foursome, con entrambi i componenti di ogni duo impegnati ad alternarsi per chiudere ogni buca.

A due round dal termine troviamo ben quattro coppie al comando con lo score di -13 (131 colpi). Si tratta di Rai/Lipsky, McIlroy/Lowry, Thompson/Novak e Brem/Hubbard. Classifica cortissima con le 41 squadre brave a superare il taglio che sono racchiuse in appena 5 colpi ed un cut off giunto addirittura a -7. In quinta posizione chiudono la top ten con il punteggio di -12 Tarren/Skins, Johnson/Palmer, Taylor/Hadwin, Conners/Pendrith, List/Norlander e Cantlay/Schauffele. Questi ultimi sono i migliori di giornata grazie ad un solido -5 che permette loro di compiere un balzo di 24 posizioni.

Sul percorso par 72 del TPC Louisiana di Avondale (Louisiana, Stati Uniti) in undicesima piazza con lo score di -11 troviamo Hall/Piercy, Mitchell/Dahmen, Detry/McIntyre, Echevarria/Greyserman, Hoffman/Watney, Blair/Fishburn, Meissner/Smotherman, ed infine Kohles/Kizzire, coppia che cede 10 posizioni non riuscendo ad andare oltre il par nel venerdì statunitense.

Da dimenticare la giornata per Cameron Champ ed M.J. Daffue, che dopo l’ottimo fourball del giovedì che li aveva proiettati tra i migliori con un super -10, scivolano addirittura in zona cut a causa del +4 di giornata che li proietta ad un complessivo -6. Nella serata italiana spazio al terzo round in cui si tornerà a giocare con la formula del fourball.