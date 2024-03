Sport in tv oggi (venerdì 8 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 8 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanti eventi da seguire e da segnare nella propria agenda. In primo piano il tennis con l’esordio nel prestigioso Masters1000 di Indian Wells di Jannik Sinner. L’altoatesino affronterà l’australiano Thanasi Kokkinakis e non sarà un incontro facile per il 22enne di Sesto Pusteria. In campo anche Matteo Arnaldi, Jasmine Paolini e Camila Giorgi sul cemento californiano.

Fari puntati anche sui weekend di F1 e di MotoGP, rispettivamente in Arabia Saudita e in Qatar dove Ferrari e Ducati vorranno fare la differenza, anche nel caso della Rossa di Maranello sarà davvero complicato porre un freno all’egemonia di Max Verstappen. Di scena anche gli Assoluti primaverili di nuoto, la Tirreno-Adriatico e la Parigi-Nizza, senza dimenticarci dell’Eurolega di basket, del Sei Nazioni U20 di rugby e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 8 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 8 marzo

09.15 Freestyle, Coppa del Mondo ad Almaty: Moguls uomini/donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.00 Judo, Grand Prix a Linz (Austria): Eliminations round – Diretta streaming sul canale IJF.

10.00 Nuoto, Assoluti primaverili a Riccione: quarta giornata (batterie) – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Biathlon, IBU Cup a Obertilliach (Austria): 7.5km sprint femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.55 Vela, Mondiali 49er e 49erFX: quarta giornata – Nessuna copertura tv/streaming in diretta

11.00 Boxe, Preolimpico europeo: sesta giornata – Nessuna copertura tv/streaming in diretta

11.30 Rugby, Sei Nazioni U20: Galles-Francia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

11.50 Ciclismo, Parigi-Nizza: sesta tappa – Diretta tv dalle 15.45 su Eurosport2 HD, dalle 16.00 su RaiSport HD; in streaming dalle 14.50 su eurosport.it, Discovery+; dalle 15.45 in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN; dalle 16.00 in streaming su RaiPlay.

11.55 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: quinta tappa – Diretta tv dalle 13.05 fino alle 15.00 su RaiSport HD, dalle 15.00 su Rai 2 HD; dalle 13.05 su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

12.00 Moto3, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.50 Moto2, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

13.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo a Oslo (Norvegia): Provisional Competition Round maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.45 MotoGP, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Biathlon, IBU Cup a Obertilliach (Austria): 10km sprint maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

14.10 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo: qualificazioni uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

14.30 F1, GP Arabia Saudita: prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

16.15 Moto3, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Judo, Grand Prix a Linz (Austria): Final Block – Diretta streaming sul canale IJF.

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Oslo (Norvegia): qualificazioni HS135 Raw Air uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.05 Moto2, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.30 Nuoto, Assoluti primaverili a Riccione: quarta giornata (Finali) – Nessuna copertura tv/streaming.

17.40 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo: qualificazioni donne – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 MotoGP, GP Qatar: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 F1, GP Arabia Saudita: qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.30 Speed skating, Mondiali sprint a Inzell (Germania): seconda giornata – Diretta streaming su RaiPlay3, eurosport.it, Discovery+; differita tv su RaiSport HD dalle 22.50.

19.45 Calcio, Liga Portugal: Portimonense-Porto – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Tennis, ATP Indian Wells: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Kokkinakis 1° match e inizio programma alle 20.00 italiane; Arnaldi-Alcaraz 4° match e inizio programma dalle 20.00 italiane)

20.00 Tennis, WTA Indian Wells: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su WTA Tv.

(Paolini vs Maria 2° match e inizio programma alle 20.00 italiane; Giorgi-Noskova 3° match e inizio programma dalle 20.00 italiane)

20.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Oslo: qualificazioni femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Golf, Arnold Palmer Invitational: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Rugby, Sei Nazioni U20: Italia-Scozia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos-Lyon Villeurbanne – Diretta streaming su DAZN.

20.25 Biathlon, Coppa del Mondo a Soldier Hollow (USA): staffetta maschile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Calcio, Serie A: Feldi Eboli – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Italservice Pesaro-Genzano – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal-Verona – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio, Serie B: Parma-Brescia – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su NOW, SkyGo e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Baskonia-Alba Berlino – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Partizan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Torino – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251; in streaming su NOW, SkyGo, DAZN.

21.00 Calcio, LaLiga spagnola: Barcellona-Mallorca – Diretta streaming su DAZN.

22.30 Rugby, Sei Nazioni U20: Inghilterra-Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

23.00 Biathlon, Coppa del Mondo a Soldier Hollow (USA): 7.5km sprint femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

PROGRAMMAZIONE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 8 marzo

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti su sport2u.tv

19:40 BikeToday: il punto su ciò che è accaduto nelle prime 5 giornate di gara alla “Corsa dei Due Mari” ed alla “Corsa Verso il sole”. Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv

21:00 Run2u con Gaia Colli: atleta e Fausto Narducci: Caporedattore della Gazzetta dello Sport. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni su sport2u.tv