LIVE Sinner-Kokkinakis, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: parte la caccia ad Alcaraz e al n.2

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis, match valevole per il secondo turno dell’ATP 1000 di Indian Wells 2024. Dopo i successi ottenuti agli Australian Open e a Rotterdam l’azzurro torna in campo con un obiettivo nel mirino: raggiungere e superare Carlos Alcaraz, diventando il nuovo numero 2 del mondo.

L’azzurro è ancora imbattuto in questo 2024 e si presenta al primo Master 1000 della stagione con i gradi del papabile vincitore del torneo. Sinner dovrà dare dimostrazione di essere cresciuto anche in condizioni a lui non totalmente favorevoli, come quelle viste in questi giorni ad Indian Wells. Sui campi californiani sta incidendo molto il vento, che potrebbe creare qualche problema al timing sulla palla dell’altoatesino.

L’avversario all’esordio di Sinner sarà l’australiano Kokkinakis, numero 99 del ranking ATP. Il giocatore aussie al primo turno ha sconfitto l’americano Marcos Giron con il punteggio di 6-3, 7-5, dimostrando di essersi messo alle spalle il problema fisico che l’aveva portato al ritiro nel corso delle qualificazioni dell’ATP 500 di Acapulco.

Quello odierno sarà il quarto confronto diretto tra i due giocatori. Sinner è in vantaggio nei precedenti per 3-0, avendo vinto sia le due sfide dello scorso anno (Adelaide e Roma) che quella del 2022 a Cincinnati. La partita tra Sinner e Kokkinakis aprirà il programma sul centrale alle 11.00 locali, le 20.00 italiane. L’incontro sarà visibile su Sky Sport tennis e su Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Kokkinakis a partire dalle 20.00 circa con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!