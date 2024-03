LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio col San Giacomo, duello Ayuso-Vingegaard?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2024. La quinta frazione della corsa dei due mari partirà da Torricella Sicura e terminerà a Valle Castellana dopo aver percorso 144 km. Questa tappa ha un livello di difficoltà di 4 stelle su 5 complici i 2800 metri di dislivello e l’ascesa del San Giacomo.

Dopo tre frazioni consecutive dedicate alle ruote veloci tornano protagonisti i contendenti alla vittoria finale, che si sfideranno per la prima volta in salita in questa corsa. Sul San Giacomo, salita di 11.2 km con il 6.2% di pendenza media e picchi all’11%, si prefigura un duello tra Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a bike) e Juan Ayuso (UAE Emirates). Il terzo incomodo potrebbe essere Jai Hindley (Bora Hansgroe), mentre Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) proverà a stupire tutti.

Non si tratta però di un vero e proprio arrivo in salita, visto che il traguardo dista 24 km circa dallo scollinamento del San Giacomo. Nel finale il tracciato sarà mosso, con la strada che penderà all’insù. Questa potrebbe essere l’occasione per i big per testare le gli avversari in vista della sesta tappa oltre che per guadagnare qualche secondo.

I divari nella classifica generale sono dettati quasi totalmente dai risultati della cronometro. Ayuso è il primo dei big con 17″ su Tiberi, 22″ su Vingegaard e 24″ su Hindley. In maglia azzurra c’è Jonathan Milan, vincitore della frazione di ieri, il quale ha scavalcato l’iberico grazie agli abbuoni.

La quinta tappa della Tirreno Adriatico 2024 inizierà da Torricella Sicura alle 11.40. La frazione odierna sarà visibile su Rai 2 a partire dalle 15.00 e su Eurosport 2 dalle 13.05, mentre la copertura streaming è affidata a Rai Play e a Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della quinta tappa della Tirreno-Adriatico a partire dalle 11.40 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!