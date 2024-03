LIVE MotoGP, GP Qatar 2024 in DIRETTA: si comincia, Bagnaia sfida Martin e Marquez!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sulla pista di Lusail si lavorerà alacremente per provare il set-up migliore in vista delle qualifiche e della Sprint Race di domani e della gara domenicale. Si comincia e sarà interessante a capire gli equilibri in pista.

Nel corso dei test che si sono tenuti proprio su questo tracciato Francesco Bagnaia ha messo in mostra un grande feeling con la Ducati ufficiale. La GP24 pare adattarsi al meglio alle caratteristiche di guida di Pecco e questo sicuramente gli dà modo di spingere maggiormente. Tuttavia, il centauro piemontese dovrà fare particolare attenzione perché i rivali saranno molti.

I primi della lista sono Jorge Martin e Marc Marquez. Il pilota della Ducati Pramac, secondo nel campionato 2023, ha voglia di rifarsi e spingerà come al solito fin dalle prime battute per mettere un po’ sotto pressione Bagnaia. Grande curiosità poi su quanto saprà fare Marquez, nuovo arrivo nel Team Ducati Gresini al fianco di suo fratello Alex. Il lavoro di adattamento alla GP23 non è completo, ma vedremo se Marc saprà compensare con la sua classe.

