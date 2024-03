LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Evenepoel prova la stoccata?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Parigi-Nizza 2024. Entriamo sempre più nel vivo della corsa transalpina con la frazione che va da Sisteron a La Colle sur-Loup. 198,2 km per una tappa che si presta a diverse soluzioni, dalla fuga da lontano ad un arrivo a ranghi ridotti tra i big della classifica generale.

L’australiano Luke Plapp dovrà difendersi dai possibili tentativi del belga Remco Evenepoel e dello sloveno Primoz Roglic. Se l’alfiere della Soudal-Quick Step potrà giocarsi le proprie chance con maggiore oculatezza, la nuova punta della Bora-hansgrohe avrà meno margini visto il notevole gap maturato a causa della debacle nella cronosquadre. Tanri coloro che potranno provarci, tra i quali spicca il ritrovato colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers). Difficile, ma non impossibile, ipotizzare che qualche finisseur come l’italiano Matteo Trentin (Tudor-Pro Cycling Team) possa cercare di resistere lungo i 5 GPM che caratterizzeranno la frazione.

Se Col des Leques (6,7 km al 5,0%) e Col de Leuns (7 km al 4,6%) sono posti ad oltre 100 km dal traguardo, La Colle sur-Loup (0,6 km al 5,6%) e Cote de le Colle sur-Loup (1,8 km al 10,3%) infiammeranno gli ultimi 20 km di gara fino all’arrivo che presenterà nuovamente il colle da cui prende il nome. Molto dipenderà dal tipo di tappa che vorranno impostare i big, che potrebbero dar fuoco alle polveri anche a causa dei cambiamenti annunciati per la tappa di domani, resa meno ardua per cause di forza maggiore.

La sesta tappa della Parigi-Nizza 2024 inizierà alle 11.50. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Eurosport e Raisport, ed in streaming su Eurosport.it, DAZN, Discovery e Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della frazione.