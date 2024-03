LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2024 in DIRETTA: torna Panziera, attesa per i 200 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2024 in vasca lunga. Alla piscina Comunale di Riccione gli atleti azzurri proseguono il loro cammino di avvicinamento ai Giochi Olimpici 2024 con un evento fondamentale in chiave qualificazione per Parigi. Una quarta giornata quella odierna che presenta gare già molto interessanti.

Si parte con i 100 farfalla uomini che hanno un vasto lotto di pretendenti. I primi due della lista potrebbero non essere al via, Thomas Ceccon, che ha ridotto al minimo gli impegni a Riccione per una condizione non ottimale e Federico Burdisso. Fari puntati dunque su Gianmarco Sansone e Michele Busa che la maglia azzurra l’hanno già indossata e però sembrano un po’ lontani dagli standard che servono per la qualificazione individuale per Parigi, mentre per la staffetta uno dei due potrebbe essere utile alla causa, ovviamente con un riscontro cronometrico adeguato. Entra in scena, ma non ancora con la sua gara, Margherita Panziera che è reduce da un periodo non facikle a causa dei problemi fisici, e punterà a qualificarsi per Parigi soprattutto nei “suoi” 200 dorso. Nei 100 oggi cercherà di testare la condizione e se la dovrà vedere con qualche giovane emergente come Erika Gaetani, Federica Toma o Giada Gorlier, tanto per fare qualche nome, oltre ad una Silvia Scalia in ripresa ma non ancora sui suoi livelli migliori.

Sfida interessante sui 200 dorso con almeno tre pretendenti al gradino più alto del podio e magari anche al pass olimpico. C’è il campione europeo in vasca corta Lorenzo Mora che però non sembra essere arrivato a Riccione nella migliore condizione, sulla falsariga di quanto mostrato a Doha quando fu eliminato in batteria. C’è un Michele Lamberti in gran forma, che ha però speso già tante energie nelle prime giornate e infine c’è Matteo Restivo che sa benissimo come si fa ad ottenere i pass per le grandi manifestazioni ed è sembrato in discreta condizione nei giorni scorsi. A seguire i 200 farfalla donne dove non si intravedono atlete sulla carta in grado di scendere sotto il 2’07″59 richiesto per la qualificazione olimpica. Età media bassissima, con la sola eccezione di Alessia Polieri che quel tempo lo ha nuotato agli Europei di Londra di 8 anni fa. Da tenere d’occhio le giovanissime Borrelli, Musetti, Dimaggio e Porcari che potrebbero portare a breve una ventata d’aria fresca nella specialità.

E’ iscritto Nicolò Martinenghi nei 200 rana uomini, deve confermare la sua presenza, ma difficilmente si gareggerà con l’obiettivo del minimo olimpico. Gara di livello non eccelso con l’indomabile veterano Luca Pizzini grande favorito. A seguire un 50 stile libero molto interessante con l’emergente Sara Curtis che cercherà di infastidire le velociste leggermente meno giovani di lei, come Tarantino, Cocconcelli o Menicucci, tanto per fare qualche nome eccellente. Gara che si preannuncia incertissima. In chiusura ancora spettacolo e incertezza nei 200 stile libero. La staffetta di mercoledì ha di fatto promosso Filippo Megli ai Giochi di Parigi e resta comunque aperta la battaglia per l’eventuale secondo protagonista della gara individuale e per i componenti di una staffetta che potrebbe fare molto bene (non è da medaglia ma potrebbe aspirare a una top 6). I fari, oltre che su Megli, che è in gran forma e può ulteriormente migliorare, c’è un Alessandro Ragaini in buona condizione, c’è Matteo Ciampi, Stefano Di Cola, un Marco De Tullio ancora non al meglio. La battaglia non mancherà di certo, fin dal mattino per conquistare un posto in finale.

Si comincia alle 10.00 con la sessione mattutina dedicata alle batterie e alle serie più lente, mentre quella pomeridiana con finali e serie veloci è in programma alle 17.30.