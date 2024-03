LIVE Biathlon, Staffetta maschile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA: azzurri a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della staffetta maschile di Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valevole per l’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon maschile. Trasferta nordamericana a chiudere la stagione che prende il via: Norvegia super favorita e desiderosa di rivincita dopo i Mondiali. Italia per un posto sul podio.

Ultima staffetta stagionale, con i norvegesi che in Coppa del Mondo hanno finora letteralmente asfaltato gli avversari. Alla recente manifestazione iridata però, complice suicidio di Christiansen all’ultimo poligono, la vittoria è andata sorprendentemente alla Svezia. Questa sera l’antagonista principale dei ‘Norge’ sembra però essere la Francia. Transalpini che possono contare su un quartetto affidabile e in condizione, che ha dimostrato tutto l’inverno grande solidità. Altra pretendente al podio è la Germania, che può disporre di un organico ampio, con possibilità anche di sparigliare le carte a seconda dell’ordine dei frazionisti.

Quinto e ultimo paese che può dire la sua in chiave podio è l’Italia. Il quartetto azzurro, reduce da un Mondiale da riscattare al più presto, è invece stato assai costante in questa stagione a livello di Coppa del Mondo. Ad inizio 2024 sono addirittura arrivati due podi consecutivi in contesti di meteo, tracciato e poligono assai diversi tra loro, prima Oberhof e poi Ruhpolding, in schemi di gara a loro volta non uguali. Poi l’Italia non è mai uscita dalle prime cinque, dimostrando una grande costanza. Per salire sul podio gli azzurri hanno bisogno di una gara quasi perfetta, e magari di qualche aiuto altrui. Il resto del mondo sembra più staccato, ma attenzione alle sorprese, anche se al maschile sono più rare rispetto che al femminile.

Fuso orario e quota elevatissima sono due elementi che potrebbero condizionare la gara, con la Norvegia favorita e, sulla carta, quattro nazioni per due posti sul podio.