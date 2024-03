A che ora Sinner-Kokkinakis oggi: dove vederlo in tv, canale, programma ATP Indian Wells

Oggi, venerdì 8 marzo (ore 20.00 italiane, 11.00 locali), Jannik Sinner giocherà contro l’australiano Thanasi Kokkinakis nel secondo turno del Masters1000 di Indian Wells. L’altoatesino, testa di serie n.3, ha sfruttato il bye dettato dalla sua classifica e farà il proprio esordio contro il potente aussie.

Sarà un incontro da non sottovalutare. Kokkinakis si è imposto nel primo turno contro l’americano Marcos Giron in maniera netta e ha fatto vedere un ottimo feeling con il cemento degli States. Una superficie lenta quella californiana, ma in contesto nella quale le palline in aria viaggiano veloci perché ci si trova nel deserto.

Sinner, per questo, dovrà fare molta attenzione. Non sarà il primo confronto tra i due, essendocene stati ben tre in precedenza e tutti vinti da Jannik. E tra questi, può alimentare un po’ di preoccupazione quanto era accaduto a Cincinnati, quando il 16 agosto del 2022 il giocatore nostrano fu costretto a una rimonta complicata, vincendo al tie-break del terzo parziale.

La partita tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis, valida per il secondo turno del Masters1000 di Indian Wells, si terrà quest’oggi a partire dalle 20.00 italiane (11.00 locali). Ci sono 9 ore di differenza tra la California e l’Italia. La trasmissione televisiva del match sarà affidata a Sky Sport Tennis (205) o Sky Sport Max (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

SINNER-KOKKINAKIS ATP INDIAN WELLS 2024

Venerdì 8 marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Thanasi Kokkinakis AUS vs [3] Jannik Sinner ITA

2. [1] Iga Swiatek POL vs Danielle Collins USA (non prima ore: 22:00)

3. [25] Donna Vekic CRO vs [WC] Caroline Wozniacki DEN

4. Matteo Arnaldi ITA vs [2] Carlos Alcaraz ESP (non prima ore: 03:00)

5. [4] Elena Rybakina KAZ vs [LL] Nadia Podoroska ARG (non prima ore: 05:00)

PROGRAMMA SINNER-KOKKINAKIS ATP INDIAN WELLS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (205) o Sky Sport Max (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport