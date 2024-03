A che ora Arnaldi-Alcaraz, ATP Indian Wells 2024: dove vederla in tv e streaming

Sarà una giornata ricchissima per il tennis italiano ad Indian Wells. Non solo l’esordio di Jannik Sinner contro Thanasi Kokkinakis, ma anche la super sfida che aspetta Matteo Arnaldi. Il tennista ligure, infatti, affronterà nella nottata italiana il numero due del mondo Carlos Alcaraz.

Arnaldi è reduce dalla bella vittoria nel primo turno contro il promettente francese Luca Van Assche, con l’azzurro che si è imposto con un duplice tie-break. Sicuramente contro Alcaraz, il nativo di Sanremo dovrà alzare ulteriormente il proprio livello e giocare la partita perfetta per avere la meglio dello spagnolo.

Un Alcaraz che sembra aver recuperato al meglio dall’infortunio alla caviglia patito a Rio de Janeiro. Lo spagnolo è stato protagonista nei giorni scorsi di un match esibizione a Las Vegas contro Rafael Nadal, che gli ha dato sicuramente la possibilità di ritrovare un po’ di ritmo e confidenza.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario di Matteo Arnaldi-Carlos Alcaraz, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (dipende dalle contemporaneità). In streaming su SkyGo e Now TV. Non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-ALCARAZ INDIAN WELLS 2024

Sabato 9 Marzo 2024 – Campo 1

4° Match: Matteo Arnaldi-Carlos Alcaraz (non prima delle 03.00)

In precedenza dalle 20.00

Thanasi Kokkinakis – Jannik Sinner

Iga Swiatek – Danielle Collins (non prima delle 22.00)

Donna Vekic – Caroline Wozniacki

PROGRAMMA ARNALDI-ALCARAZ INDIAN WELLS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max (la programmazione può cambiare in base alla contemporaneità con altri match degli italiani)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Tennis TV

Diretta testuale: OA Sport