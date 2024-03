LIVE Olimpia Milano-Partizan Belgrado, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: si gioca per salvare l’onore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Partizan, match valido per la ventottesima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Ennesima gara da dentro o fuori nella stagione europea della squadra di coach Ettore Messina.

Ultima spiaggia, stavolta per davvero, per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, protagonista di una stagione europea fatta più di bassi che di alti vissuta quasi interamente a ridosso della zona dei play-in, per i quali servirà per forza di cose una vittoria stasera per tenere in vita le speranze di approdo, almeno quelle aritmetiche. 11-16 il record di Milano contro il 13-14 del Partizan a sette giornate dal termine della regular season.

Tredicesima la posizione in classifica dell’Olimpia mentre il Partizan è attualmente undicesimo con lo stesso record del Valencia decimo, ultima posizione della graduatoria che garantisce l’accesso alla post-season. Davanti al proprio pubblico Milano cercherà inoltre di riscattare la sconfitta dell’andata in Serbia quando la squadra guidata da coach Željko Obradović riuscì ad imporsi con un eloquente 82-69.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Olimpia Milano-Partizan, ventottesima giornata della regular season di Eurolega 2023-2024. Palla a due prevista per le ore 20.30 al “Mediolanum Forum” di Milano Assago, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Credit: Ciamillo