LIVE Italia-Scozia, Sei Nazioni rugby U20 in DIRETTA: azzurrini a caccia della vittoria

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valevole per la quarta giornata del Sei Nazioni under 20 2024 tra Italia e Scozia. Azzurrini reduci dall’impresa sul campo dei campioni del mondo della Francia, e che vogliono dare continuità alla crescita dimostrata dopo il KO iniziale contro l’Inghilterra. Calcio iniziale alle 20.15 allo Stadio Monigo di Treviso.

Coach Massimo Brunello cerca continuità dai suoi ragazzi dopo la grande prova offerta in Irlanda ed il meritatissimo successo colto contro i cugini d’oltralpe. Il CT italiano si affida ad un gruppo che lui definisce di “titolari allargato”. Tante dunque le conferme, e come dare torto al selezionatore azzurro. Occhi puntati su Marco Scalabrin. L’esterno che milita nel Rugby Vicenza ha incantato nelle ultime apparizioni, e potrà essere autentica spina nel fianco dei rivali scozzesi. In crescita anche Martino Pucciariello e Mirko Belloni, sempre più certezze di questo team.

LA FORMAZIONE DELL’ITALIA

15 BELLONI Mirko (2004, Verona Rugby)

14 SCALABRIN Marco (2004, Rugby Vicenza)

13 FUSARI Ferdinando (2004, Rugby Roma Olimpic)

12 BOZZO Nicola (2004, USA Perpignan)

11 IMBERTI Francesco (2004, CUS Torino)

10 PUCCIARIELLO Martino (2004, CUS Milano Rugby)

9 JIMENEZ Mattia (2004, Rugby Petrarca)

8 BOTTURI Jacopo (2004, Petrarca Rugby) – CAP

7 BELLUCCI Luca (2004, Rugby Roma Olimpic)

6 ZUCCONI Cesare (2004, Cavalieri U.R. Prati Sesto)

5 GRITTI Piero (2005, ASM Clérmont Auvergne)

4 MIDENA Mattia (2005, Rugby Paese)

3 ASCARI Davide (2004, Rugby Colorno 1975)

2 GASPERINI Nicholas (2004, Rugby Viadana 1970)

1 PELLICCIOLI Sergio (2005, Rugby Lyons)

A disposizione:

16 PADOAN Vittorio (2004, Casale Rugby)

17 PISANI Federico (2004, Verona Rugby)

18 GALLORINI Marcos (2004, Mogliano Veneto Rugby)

19 MILANO Giacomo (2005, UR Capitolina)

20 PAGANIN Riccardo (2004, Rugby Parabiago)

21 CASILIO Lorenzo (2004, Rugby Vicenza)

22 BINI Francesco (2004, Rugby Rovigo Delta)

23 DE VILLIERS Patrick (2004, Rugby Noceto FC)

La sfida del Sei Nazioni under 20 tra Italia e Scozia inizierà alle 20.15. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport, ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!N