LIVE Biathlon, Sprint femminile Soldier Hollow 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi cerca la rimonta ‘alla Bagnaia’ su Tandrevold

La penultima tappa di questa stagione si disputa negli Stati Uniti d'America, più precisamente sui Monti Wasatch, nello Utah.

Lisa Vittozzi vuole continuare a sognare la sfera di cristallo, ma per farlo deve continuare a macinare risultati. L’azzurra dopo il weekend di Oslo Holmenkollen è salita al secondo posto della classifica generale, superando la francese Julia Simon. L’italiana deve però colmare un distacco di 93 punti da Ingrid Landmark Tandrevold, la quale è tornata alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Si assegneranno punti importanti anche per la classifica di Coppa del Mondo delle Sprint. Al comando di questa classifica c’è sempre Tandrevold, che, a 2 gare dalla fine, ha 33 punti di vantaggio su Justine Braisaz-Bouchet ed 86 su Vittozzi. In questi discorsi potrebbero ricoprire un ruolo decisivo le due svedesi di punta, le sorelle Oeberg. Queste potranno portare via punti pesanti, aumentando il divario tra le contendenti per le sfere di cristallo.

La Sprint femminile di Soldier Hollow inizierà alle 23.00 italiane, le 15.00 locali. L'evento sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus.