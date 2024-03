Sport in tv oggi (domenica 10 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 10 marzo: in programma il tennis con il torneo combined ATP/WTA di Indian Wells, gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, speed skating e biathlon, il basket con la Serie A, il calcio con la Serie A, e molto altro.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la prima tappa stagionale: per il GP del Qatar, al Lusail International Circuit, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

A Villa La Angostura si conclude il GP dell’Argentina di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della prima tappa della stagione 2024 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Lucas Coenen.

Si conclude la stagione 2023-2024 dello speed skating con la chiusura dei Mondiali allround ad Inzell, in Germania: la manifestazione terminerà oggi, dalle ore 13.15, con la disputa delle ultime quattro gare in calendario, che assegneranno i titoli iridati.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 10 marzo

09.00 Taekwondo, Preolimpico europeo: -58 e -68 kg maschili, -67 e +67 kg femminili – Olympic Channel

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

09.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Almaty: aerials donne – eurosport.it, discovery+

09.50 Sci freestyle, Coppa del Mondo Almaty: aerials uomini – eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del mondo Are: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo: 50 km mass start tc maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

12.05 Ciclismo, Parigi-Nizza: 8a tappa, Nizza-Nizza – 13.00 Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+, 13.35 RaiPlay 2, dalle 14.20 Rai Sport HD, Rai Play

12.30 Calcio, Serie A: Lecce-Verona – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.55 Ciclismo, Tirreno-Adriatico: 7a tappa, San Benedetto del Tronto-San Benedetto del Tronto – 14.20 eurosport.it, discovery+, dalle 15.00 Eurosport 2 HD, 14.45 Rai Sport HD poi dalle 16.00 Rai 2 HD, Rai Play

13.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazioni LH HS134 maschile – eurosport.it, discovery+

13.00 Boxe, Preolimpico Busto Arsizio – DAZN

13.15 Speed skating, Mondiali allround: seconda giornata – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, 16.00 Rai Sport HD

13.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

13.30 Sci alpino, Coppa del mondo Are: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

13.40-13.50 MotoGP, GP Qatar: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

14.25 Motocross, GP Argentina: MX2, warm-up – nessuna copertura tv / streaming

14.45 Motocross, GP Argentina: MXGP, warm-up – nessuna copertura tv / streaming

15.00 Moto3, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 18.30 TV8 HD, tv8.it

15.00 Calcio, Serie A: Milan-Empoli – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio femminile, Coppa Italia: Roma-Milan – Youtube FIGC Calcio Femminile

15.50 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: PSL a squadre miste – eurosport.it, discovery+

16.00 Volley, SuperLega: Modena-Trentino – VBTV

16.00 Rugby, Sei Nazioni: Galles-Francia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

16.15 Moto2, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 19.45 TV8 HD, tv8.it

16.15 Motocross, GP Argentina: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

16.30 Basket, Serie A: Tortona-Napoli – DAZN

17.00 Basket, Serie A: Varese-Brindisi – DAZN

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 femminile – 17.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow: 10 km pursuit femmminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Novara-Scandicci – Sky Sport Max, Sky Go, Now, VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Pinerolo-Casalmaggiore – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Roma-Trentino – VBTV

17.15 Motocross, GP Argentina: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+

17.30 Basket, Serie A: Venezia-Sassari – DAZN

18.00 Basket, Serie A: Trentino-Pesaro – DAZN

18.00 MotoGP, GP Qatar: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 21.35 TV8 HD, tv8.it

18.00 Volley, SuperLega: Monza-Civitanova – Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Juventus-Atalanta – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Ragusa – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-Roma – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Milano-Campobasso – flima.tv

18.15 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Milano – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.50 Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

19.00 Tennis, ATP Masters 1000 Indian Wells: sedicesimi (1° match alle 19.00 Bolelli/Vavassori-Nys/Zielinski, 3° match dalle 19.00 Sinner-Struff) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, Now, dalle 23.30 Sky Sport Uno

19.00 Tennis, WTA 1000 Indian Wells: sedicesimi (2° match dalle 19.00, non prima delle 21.00 Paolini-Kalinskaya) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Go, Now, dalle 23.30 Sky Sport Uno

19.00 Volley, SuperLega: Milano-Piacenza – VBTV

19.00 Basket, Serie A: Cremona-Pistoia – DAZN

19.10 Motocross, GP Argentina: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, RaiPlay 3, eurosport.it, discovery+

20.00 Basket, Serie A: Brescia-Scafati – DAZN, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

20.10 Motocross, GP Argentina: MXGP, gara 2 – mxgp-tv.com, RaiPlay 3, eurosport.it, discovery+

20.30 Volley, SuperLega: Verona-Perugia – Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Roma – DAZN, ZONA DAZN

