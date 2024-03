LIVE Sinner-Struff, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: si gioca in serata, occhio al cambio di fuso orario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del torneo Masters1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff. Il campione degli Australian Open è atteso da un altro test interessante in vista dei prossimi impegni.

L’azzurro ha vinto al debutto in maniera convincente, rimanendo in rodaggio per una quarantina di minuti contro Thanasi Kokkinakis per poi strabordare. Il 6-3 6-0 del debutto al secondo turno è stato valevole per la sedicesima vittoria in fila: un’altra vittoria sarebbe così la numero 17, scrivendo così la striscia più lunga di vittorie della storia del tennis italiano e lasciandosi alle spalle Adriano Panatta. Sarebbe dunque un’altra pagina di storia.

Ma Struff non vorrà sicuramente fare la parte della vittima sacrificale. Il tedesco viene da una battaglia durata tre ore con Borna Coric, battuto al tiebreak del terzo set annullando tre match point. Il teutonico e l’azzurro non si sono mai incontrati in carriera in singolare, ma per due volte in doppio, a Rotterdam 2020 e ad Halle 2023, con il tedesco vincitore in entrambi i casi; una volta in compagnia di Henri Continen e l’altra con Oscar Otte, mentre Jannik era rispettivamente affiancato da Emil Ruusuvuori ed Hubert Hurkacz.

Il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff sarà il terzo in programma sul campo centrale, preceduto dalla sfida del torneo femminile tra Iga Swiatek e Linda Noskova alle 19.00 italiane e dal match tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime, che non inizierà prima delle 21.00. Attenzione, in America è cambiata l’ora! Quindi il fuso orario è di 8 ore, non più di 9! Per questo oggi si inizierà il programma alle 19.00, mentre i giorni scorsi era alle 20.00. Vi aspettiamo con la nostra Diretta Live testuale, buon divertimento!