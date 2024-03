LIVE Sci alpino, Slalom Are 2024 in DIRETTA: torna Mikaela Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Va in scena sulla pista svedese l’ultima gara di questa travagliata stagione prima delle due settimane dedicate alle finali di Coppa del Mondo a Saalbach.

Una due giorni che segna il grande ritorno sulle piste di Mikaela Shiffrin, con l’americana che sarà nuovamente al cancelletto di partenza in slalom dopo l’infortunio patito nella prima discesa di Cortina. Da capire ovviamente quale sarà la condizione fisica della statunitense, che comunque ha valutato molto attentamente quando rientrare, lavorando molto nelle ultime settimane. Shiffrin non ha voluto assolutamente forzare i tempi, evitando completamente tutte le gare veloci e presentandosi solo nel primo weekend di prove tecniche prima delle finali di Saalbach. Ormai il discorso Coppa del Mondo sembra essere totalmente chiuso, visto che Lara Gut-Behrami ha un notevole vantaggio (oltre 300 punti) su Federica Brignone e sulla stessa Shiffrin.

Grandissima attesa in Svezia per una Sara Hector, che vuole ben figurare davanti ai propri tifosi anche in slalom, dove la svedese ha dimostrato in questa stagione di aver raggiunto un livello altissimo. La croata Zrinka Ljutic può essere una valida alternativa a Mikaela Shiffrin, che se ha ritrovato la condizione può togliere probabilmente ogni possibilità di vittoria alle rivali, ma c’è sempre il dubbio della condizione dell’americana. Forse come mai in altre circostanze la statunitense è attaccabile in slalom, ma serviranno comunque due manche perfette per non levarle la sua sesta vittoria in carriera (contando Coppa del Mondo e Mondiali) tra i pali stretti ad Are.

Le azzurre dello slalom sono reduci da una stagione in altalena e questa è l’ultima possibilità per dimostrare quanto possono valere anche in prospettiva. Marta Rossetti, che ha ottenuto anche un quinto posto in stagione, proverà a chiudere in bellezza. Al via ci sarà, dopo il trionfo di ieri e con il morale altissimo, Federica Brignone che punta ad un buon risultato anche in chiave Coppa del Mondo generale. Fiducia in crescita per Lara Della Mea, che ha ottenuto qualche buon risultato, e per Martina Peterlini, che a sprazzi è riuscita ad essere protagonista su discreti livelli. Al via a caccia di una difficile qualificazione alla seconda manche anche Lucrezia Lorenzi e Vera Tschurtschenthaler.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Are (Svezia), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.30, seconda manche alle 13.30. Buon divertimento!