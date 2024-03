LIVE Speed skating, Mondiali allround 2024 in DIRETTA: Ghiotto cerca un piazzamento di prestigio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella Diretta LIVE della seconda giornata dei Mondiali allround 2024 di speed skating. Ad Inzell (Germania) i big della Coppa del Mondo si sfidano per incoronare l’atleta maggiormente eterogeneo, colui che riesce ad essere competitivo tanto nelle brevi che nelle lunghe distanze. La prima metà della competizione è andata in scena nella scorsa giornata e, quest’oggi, verranno assegnati i titoli iridati, ultimi allori in palio in questa stagione.

In campo maschile, al momento troviamo in testa lo statunitense Jordan Stolz, primo con un totale di 71.576 punti. L’americano precede il grande favorito di giornata, il neerlandese Patrick Roest, secondo a 72.715 punti. Roest, per accaparrarsi il titolo, dovrà difendersi sui 1500 metri per poi attaccare nella distanza più lunga. Davide Ghiotto, nono a 74.148 punti dovrà cercare di entrare in qualche modo tra i primi otto nella allround dopo i 1500 metri per poi attaccare nei 10000. In gara anche Michele Malfatti e Daniele Di Stefano.

Tra le donne, invece, in vetta troviamo due neerlandesi, Marijke Groenewoud (78.296 punti) e Joy Beune (78.456). Le due ragazze dei Paesi Bassi sono incalzate dalla nipponica Miho Takagi (78.461), dalla connazionale Antoinette Rijpma-De Jong (78.525) e dalla cinese Mei Han (78.626). In gara anche Francesca Lollobrigida, settima dopo le prime due prove: la veterana laziale proverà a rimanere in corsa al termine dei 1500 metri per poi tentare di arpionare un buon piazzamento nei 5000.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE scritta della seconda giornata dei Mondiali allround 2024 di speed skating in programma ad Inzell (Germania). La seconda giornata dei Mondiali allround di speed skating inizierà alle 13.15 con i 1500 metri, per poi proseguire con i 5000 metri femminili ed i 10000 metri maschili. Non perdetevi neanche un’emozione con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!