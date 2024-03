LIVE Tirreno-Adriatico 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan per il bis a San Benedetto del Tronto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEù

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico 2024, con partenza e arrivo a San Benedetto del Tronto. Frazione disegnata per i velocisti rimasti in gruppo, con Jonathan Milan (Lidl-Trek) che proverà a conquistare la seconda vittoria in questa edizione della Corsa dei Due Mari.

Frazione suddivisa in due parti. Nei primi 67 chilometri si registra un dislivello di circa 1000 metri con un percorso abbastanza mosso e anche l’ultimo GPM della settimana, quello di Montedinove: sono 3,9 chilometri con una pendenza media del 5,5%. Poi la salita non categorizzata di Ripatransone prima della discesa e dell‘ingresso nel circuito finale di 15 chilometri, completamente pianeggiante e da percorrere per cinque volte.

Tornano dunque protagonisti le ruote veloci, visto che la classifica generale è ormai appannaggio di Jonas Vingegaard. Detto di Jonathan Milan, l’azzurro vorrà salutare al meglio la corsa con la seconda vittoria e per riprendersi anche la maglia ciclamino, al momento sulle spalle di Juan Ayuso. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) cercherà di mettergli i bastoni tra le ruote, ma sono tanti gli sprinter che vorranno fare la voce grossa come Tim Merlier (Soudal-Quick Step), abbastanza silente in questa settimana, il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) e l’eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty).

La frazione avrà la sua partenza alle ore 12.45