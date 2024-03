LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Soldier Hollow in DIRETTA: Lisa Vittozzi a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di Soldier Hollow (Stati Uniti), gara valevole per l’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Si chiude il trittico nordamericano con una gara cruciale per la classifica generale, è quasi un’ultima chiamata per Lisa Vittozzi per provare a tornare prepotentemente in corsa.

Justine Braisaz ha dominato la sprint nello Utah, mettendo in mostra una forma fenomenale e sfruttando al massimo il suo motore, che in quota fa la differenza ancora di più rispetto che ad altitudini inferiori (anche se la staffetta di ieri ha lanciato un segnale preoccupante). La transalpina ha demolito la concorrenza, vincendo con un errore, ma non ha guadagnato troppo sul pettorale giallo. Ennesima prova di maturità per Ingrid Tandrevold, con la norvegese impeccabile al poligono e che partirà per seconda a 13″. Se la scandinava dovesse salire nuovamente sul podio, il tesoretto che porterebbe settimana prossima sarebbe difficilmente recuperabile. Aprirà il cancelletto per terza Lou Jeanmonnot, che partirà 19″ dopo la connazionale. La francese potrebbe essere l’ago della bilancia per la Sfera di Cristallo, essendo fuori gioco ma avendo la condizione per rubare punti alle pretendenti. Delle quattro rimaste in corsa la peggiore l’altro ieri è stata Julia Simon, con tre errori nella seconda serie che potrebbero costare caro. La detentrice del coppone dovrà rimontare dalla settima posizione, con un ritardo iniziale di 1’15” da Braisaz.

È un po’ l’ultima spiaggia per Lisa Vittozzi, che deve provare a far saltare il banco e sperare che le avversarie dirette sbaglino un po’. Soprattutto Tandrevold, che rispetto all’azzurra ha 118 punti in più in classifica. La sappadina partirà per quarta a 29″ dalla testa, dopo aver disputato l’ennesima gara si grande testa. L’azzurra ha riposato ieri nella staffetta, e tra le pretendenti sembra quella un attimo più in difficoltà sugli sci stretti, ma di sicuro la migliore al poligono. Sarebbe sicuramente un’impresa per Lisa centrare la rimonta, e diciamo che l’obiettivo realistico di oggi è quello di salire sul podio. Saranno ben sei in tutto le italiane al via, con il Bel Paese che ha qualificato tutte le sue rappresentati per l’inseguimento: Michela Carrara partirà 19ma a 1’52”, Samuela Comola 25ma a 2’04”, Hannah Auchentaller 35ma a 2’35”, Beatrice Trabucchi 39ma a 2’40” e Rebecca Passler 53ma a 3’12”.

Si parte alle 17.00, buon divertimento e buon biathlon a tutti!