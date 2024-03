Calendario sport invernali oggi: orari 10 marzo, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 10 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, snowboard, slittino e biathlon, mentre si disputerà l’ultima giornata dei Mondiali allround di speed skating.

Si concluderà a Soldier Hollow, nello Utah (Stati Uniti), la penultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: la prima gara della giornata sarà la 10 km pursuit femminile delle ore 17.00 italiane, che sarà seguita dalla 12.5 km pursuit maschile delle ore 18.50 italiane.

Terminerà il weekend riservato alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino: ad Are (Svezia) si disputerà lo slalom femminile, ultima gara in assoluto prima delle Finali di Saalbach, con prima manche alle 10.30, e seconda run alle 13.30, con inversione delle prime 30.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 10 marzo

09.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

09.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Almaty: aerials donne – eurosport.it, discovery+

09.50 Sci freestyle, Coppa del Mondo Almaty: aerials uomini – eurosport.it, discovery+

10.30 Sci alpino, Coppa del mondo Are: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

10.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo Oslo: 50 km mass start tc maschile – Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

13.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: qualificazioni LH HS134 maschile – eurosport.it, discovery+

13.15 Speed skating, Mondiali allround: seconda giornata – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+, 16.00 Rai Sport HD

13.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Oslo: 10 km maschile – eurosport.it, discovery+

13.30 Sci alpino, Coppa del mondo Are: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+, DAZN, Sky Go, Now

14.20 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

15.50 Snowboard, Coppa del Mondo Winterberg: PSL a squadre miste – eurosport.it, discovery+

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo: LH HS134 femminile – 17.45 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow: 10 km pursuit femmminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

18.50 Biathlon, Coppa del Mondo Soldier Hollow: 12.5 km pursuit maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+