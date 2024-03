LIVE Moto2, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Canet dalla pole, Arbolino e Aldeguer rimontano da dietro?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara della classe Moto2 valevole per il Gran Premio del Qatar, prima tappa del Motomondiale 2024.

Una gara che vedrà scattare dalla pole position Aron Canet che ha fatto un giro perfetto ieri: lo spagnolo ha messo a posto tutti i pezzi e ha inflitto distacchi notevoli a tutti i suoi avversari. A fianco a lui partiranno Alonso Lopez e Albert Arenas, mentre Manuel Gonzalez partirà dalla quarta posizione, chiudendo il monopolio spagnolo.

Bravissimo invece a qualificarsi quinto Tony Arbolino dopo un primo tentativo non eccelso: il Tiburon di Garbagnate Milanese è un animale da gara e può sfruttare l’ottima posizione in qualifica per cominciare subito al meglio la stagione. Dalla settima posizione scatterà invece Fermin Aldeguer: se il passo gara sarà quello della fine della stagione scorsa, anche partendo così indietro può vincere la gara.

Si comincia alle 16.15.