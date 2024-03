LIVE Paolini-Kalinskaya, ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA: terza sfida in due mesi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del 3° turno di lusso del WTA 1000 di Indian Wells tra Jasmine Paolini e Anna Kalinskaya.

Rivincita della finale di Dubai e dell’ottavo di finale degli Australian Open, la terza sfida tra le due nell’arco di tre mesi vale un posto negli ottavi di finale del prestigioso torneo californiano. Ad aspettare chi prevarrà, la vincente di Podoroska-Potapova (28) in un match, comunque, non impossibile. Le due sono, senza dubbio, le rivelazioni del circuito WTA di questo 2024 e puntano a togliersi ancora soddisfazioni. La russa è numero 25 del mondo e quest’anno ha giocato 20 partite, con una percentuale di vittorie del 75% (15/5).

Ormai l’azzurra è una vera e propria stella. Nel match di primo turno contro la tedesca Tatiana Maria, gli spalti erano pieni di gente accorsa per vedere la numero 14 del mondo. Al termine della partita, Paolini si è soffermata a ringraziare gli spalti per il supporto ricevuto ed è stata letteralmente travolta di affetto, segno evidente di come abbia lasciato il segno nel cuore degli appassionati. Posizione nel ranking che l’azzurra potrà ben consolidare in questo torneo, ma per scalare ulteriori posizioni ci vorranno almeno i quarti di finale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Paolini e Kalinskaya, che si articolerà come 2° sul Campo 2, dopo Tiafoe-Tsitsipas (dalle 19:00) che si lascia guardare.