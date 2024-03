LIVE Moto3, GP Qatar 2024 in DIRETTA: Daniel Holgado favorito per il primo centro, Bertelle vuol stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto3. Sul circuito di Lusail assisteremo a una gara che si presenta molto convulsa. Come è ormai è noto, la minima cilindrata darà adito a confronti molto serrati tra i piloti, su un nastro d’asfalto che facilita indubbiamente l’effetto scia.

Lo spagnolo Daniel Holgado partirà dalla pole-position e vorrà far valere la propria qualità ed esperienza in questa prima uscita. In sella alla GASGAS Tech3, l’iberico cercherà di far valere il proprio passo, ma chiaramente dovrà guardarsi da agguerrito rivali, come il connazionale Ivan Ortolà (MT Helmets-MSI).

Plotone spagnolo che potrà contare anche sul talento di Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e di Adrian Fernandez (Leopard Racing). Tra le fila nostrane, Matteo Bertelle (Rivacold Snipers Team) vorrà stupire, alla stessa stregua di Riccardo Rossi (CIP Green Power) e di Filippo Farioli (SIC58 Squadra Corse).

Si comincia alle ore 15.00 italiane.