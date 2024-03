LIVE Parigi-Nizza 2024, tappa di oggi in DIRETTA: tante salite e pendenze impegnative

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i nella DIRETTA LIVE dell’ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza 2024. Partenza e arrivo nella città della Costa Azzurra, in mezzo pochi chilometri ma molto impegnativi, che potrebbero ridisegnare la classifica generale.

Si inizia praticamente subito a salire con la Cote de Levens (6,1 km al 4,9%), seguita a stretto giro dalla Côte de Châteauneuf (5,4 km al 4,6%) e dalla Côte de Berre-les-Alpes (6,3 km al 6%). A questo lunga discesa che terminerà a meno di cinquanta chilometri dall’arrivo. Iniziano in questo momento le salite più dure, quelle che potrebbero fare la differenza dopo la fatica messa nelle gambe dei corridori. Prima la Cote de Peille (6,5 km al 6,9%), poi la rampa del Col d’Eze con punte al 13%, sulla quale saranno assegnati secondi d’abbuono, ed infine il Col des Quatre Chemins, 3600 metri all’8,8% ma con pendenza massima del 16%. A quel punto 9km di picchiata verso Nizza, dove verrà incoronato il vincitore della Corsa verso il Sole.

Si riparte con Brandon McNulty (UAE Team Emirates) in maglia gialla e 5″ di vantaggio su Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), che sicuramente proverà qualcosa con i Calabroni per provare a superare il connazionale. I due favoriti della vigilia inseguono da più indietro, e hanno bisogno di inventarsi qualcosa da più lontano. Il belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) può fare la differenza su questi percorsi molto mossi, e deve recuperare 36″ sullo statunitense in forza alla squadra emiratina; Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) invece è ancora più attardato, e il suo minuto e ventuno secondi di ritardo ha bisogno quasi di un miracolo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Parigi-Nizza 2024, con partenza e arrivo a Nizza dopo 109 km che promettono scintille.