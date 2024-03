LIVE Sci di fondo, 50 km Oslo 2024 in DIRETTA: la mitica gara nel tempio di Holmenkollen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della storica 50 chilometri di Oslo Holmenkollen, tappa più prestigiosa della Coppa del Mondo di sci di fondo.

Ci siamo! Finalmente è arrivato il momento che aspettavamo dal 24 di novembre, quando il circuito del fondo mondiale ha aperto i suoi battenti per la stagione 2023-24. La Norvegia si tira a lucido per l’occasione, tornando a contingente pieno nella gara che potrebbe “ufficializzare”, anche se non per la matematica, la Coppa del Mondo di Harald Østberg Amundsen. Ai nastri di partenza, ci saranno per il Paese scandinavo Paal Golberg (campione del mondo), Johannes Hoesflot Klaebo, Simen Hegstad Krueger (campione in carica), Martin Loewstroem Nyenget, Erik Valnes, Didrik Toenseth, Mattis Stenshagen, Martin Moerk, Andreas Fjorden Ree, Edvard Sandvik e l’eterno Sjur Roethe.

Il parterre dei favoriti (per le prime 6 posizioni) sarà completato poi dal “simil-norvegese” Andrew Musgrave, Friedrich Moch, Hugo Lapalus, Mika Vermeulen e William Poromaa. L’Italia si affiderà a Federico Pellegrino, Giandomenico Salvadori, Simone Daprà, Paolo Ventura e al ritorno in Coppa del Mondo del 35enne Dietmar Noeckler. L’obiettivo è quello di portarne il più possibile nei migliori 30, con fiducia in Pellegrino che ha più volte saputo stupire nelle 50 km.

L’ultima 50 disputata è stata quella dei Mondiali di Planica, con la vittoria di Golberg su Klaebo e Poromaa. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della 50 km di Oslo, collina di Holmenkollen. La gara prenderà il via alle ore 10:30.