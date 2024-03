LIVE Biathlon, inseguimento maschile Soldier Hollow in DIRETTA: occasione per Giacomel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’inseguimento maschile da Soldier Hollow, gara che conclude la tappa americana di Coppa del Mondo di biathlon.

Dopo una sprint molto sorprendente, in cui la Francia maschile ha finalmente rotto il ghiaccio della vittoria in stagione, interessanti scenari attendono questa penultima prova a inseguimento del 2023-24. La coppia transalpina Perrot-Jacquelin partirà infatti davanti a tutti, ma con margine risicato sul resto della compagnia e la competizione è aperta a ogni tipo di scenario.

Terzo nella giornata di ieri, Johan Olav Botn partirà in terza posizione insieme a Sturla H. Laegreid con 0:11 di ritardo da Perrot. Tarjei Boe, 7°, parte con 0:22 di ritardo e subito dopo Tommaso Giacomel, 8° ieri, a 0:33. Subito dietro il trentino partiranno atleti molto pericolosi come Christiansen, Kuehn e Stroemsheim. La corsa per il podio arriverà addirittura alla posizione numero 17, occupata da Johannes Thingnes Boe, che parte con 0:57 da recuperare dopo i 4 errori nella sprint. Lukas Hofer partirà a 1:06, Didier Bionaz a 1:31, Patrick Braunhofer a 1:41 ed Elia Zeni a 2:01 da Perrot.

In classifica di specialità guida il più giovane dei fratelli Boe con 311 punti, insegue Johannes Dale a 304 con Endre Stroemsheim a 254. Tarjei Boe a 230. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’inseguimento maschile, che prenderà il via alle ore 18:50.