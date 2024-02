Sport in tv oggi (mercoledì 14 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 14 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis di Rotterdam dove Jannik Sinner farà il proprio ritorno in campo, dopo la vittoria degli Australian Open 2024. L’altoatesino affronterà l’olandese Botic van de Zandschulp e non sarà un esordio semplice. Ancora più impegnativo sarà il match che attende Lorenzo Sonego, opposto al bulgaro Grigor Dimitrov. A Delray Beach di scena anche Matteo Arnaldi.

Settimana ricca di eventi con i Mondiali di nuoto a Doha (Qatar) in primo piano, con gli azzurri a caccia di medaglie nel biathlon, sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca). E’ prevista la 20km Individuale e scopriremo se sarà possibile contrastare l’armata norvegese.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 14 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 14 febbraio

07.00 Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: Gran Bretagna vs Kazakistan – Diretta streaming su Eurovision Sport.

07.30 Nuoto, Mondiali 2024: quarta giornata (batterie) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay2.

08.30 Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: Cina vs Nuova Zelanda – Diretta streaming su Eurovision Sport.

09.02 Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024: gara femminile – Diretta streaming su RaiPlay3.

09.30 Lotta, Europei 2024: terza giornata (sessione qualificazioni) – Diretta streaming su UWW+.

10.00 Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: Australia vs Canada – Diretta streaming su Eurovision Sport.

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo a Crans Montana (Svizzera): prova cronometrata discesa femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Snooker, Welsh Open: secondo turno – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Rotterdam 2024: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Dimitrov 2° match e inizio programma dalle 11.00; Sinner vs van de Zandschulp 1° match sessione serale non prima delle 19.30)

12.00 Tennis, WTA Doha: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.30 Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: Italia vs Olanda – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

14.00 Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: USA vs Spagna – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

14.00 Ciclismo, Vuelta a Andalucia: prima tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.30 Pallanuoto femminile, Mondiali 2024: Ungheria vs Grecia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Eurovision Sport.

15.45 Lotta, Europei 2024: terza giornata (fase finale) – Diretta streaming su UWW+.

15.50 Ciclismo, Volta ao Algarve: prima tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Sollevamento pesi, Europei 2024: Finale 59 kg femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Nuoto, Mondiali 2024: quarta giornata (semifinali e Finali) – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay.

17.20 Biathlon, Mondiali 2024: 20km Individuale uomini – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su Eurovision Sport.

17.30 Tennis, ATP Buenos Aires: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18:00 Basket, Coppa Italia: EA7 Emporio Armani Milano (4) – Dolomiti Energia Trentino (5) – Diretta tv su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

19.00 Tennis, ATP Delray Beach: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Hijikata 2° match e inizio programma alle 19.00 italiane)

19.00 Surf, World League Championship: Sunset beach – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

19.00 Sollevamento pesi, Europei 2024: Finale 67 kg maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Calcio, Serie A: Bologna-Fiorentina – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.

20.00 Volley, Superlega: Allianz Milano vs Mint Vero Volley Monza – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

20.30 Volley, Superlega: Farmitalia Catania vs Pallavolo Padova – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

20.30 Volley, Superlega: Valsa Group Modena vs Gioiella Prisma Taranto – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

20.30 Volley, Superlega: Rana Verona vs Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

20.30 Volley, Superlega: Itas Trentino vs Cucine Lube Civitanova – Diretta tv su RaisportHD; in streaming su RaiPlay e su Volleyball World Tv.

20.30 Volley, Superlega: Cisterna Volley vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta streaming su Volleyball World Tv.

20:45 Basket, Coppa Italia: Umana Reyer Venezia (1) – Estra Pistoia (8) – Diretta tv su DMAX (Canale 52 del Digitale Terrestre) e su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

21.00 Calcio, Champions League: Lazio-Bayern Monaco – Diretta in streaming su Amazon Prime Video

21.00 Calcio, Champions League: PSG-Real Sociedad – Diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213); in streaming su Infinity+, NOW e SkyGO

