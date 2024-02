LIVE Sonego-Dimitrov, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: serve una grande prestazione contro il bulgaro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 500 di Rotterdam tra Lorenzo Sonego e Grigor Dimitrov.

Incontro molto impegnativo per il torinese, che gioca da numero 48 del mondo il torneo olandese e che vuole ottenere uno scalpo contro il fresco finalista di Marsiglia. Grigor Dimitrov sta vivendo un ottimo inizio di 2024, solo se prendiamo in considerazione i tornei minori. Ha infatti disputato 2 finali, contro Holger Rune a Brisbane alzando il trofeo, mentre domenica si è arreso nettamebte a Hugo Humbert in terra francese, dopo aver pagato gli sforzi fisici della semifinale vinta contro Khachanov. L’inizio di 2024 del bulgaro è macchiato dalla sconfitta al 2° turno degli Australian Open contro Nuno Borges in 4 set, a dir poco clamorosa.

L’azzurro ha le sue chance, ma dovrà essere aggressivo e togliere il tempo di manovrare a Dimitrov. In carriera l’azzurro vanta 3 titoli, mentre il suo avversario ne ha conquistati 9. Pur essendo da diversi anni insieme ai massimi livelli del tennis mondiale, i due non si sono mai affrontati prima. Sarà dunque questo il primo confronto diretto tra i due, con vista agli ottavi di finale contro Marton Fucsovics, che ha sconfitto il connazionale Fabian Maroszan. Ricordiamo che Sonego non scende in campo dal match di 2° turno agli Australian Open contro Carlos Alcaraz, dove perse in 4 set facendo un’ottima figura sulla Rod Laver Arena.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Sonego e Dimitrov, che prenderà il via non prima delle 13 sul Campo Centrale dopo Shapovalov-Monfils, in campo alle 11.