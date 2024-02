LIVE Nuoto, Mondiali 2024 in DIRETTA: Razzetti, Paltrinieri e Martinenghi fanno sognare nella quarta giornata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto in vasca lunga all’Aspire Dome di Doha in Qatar. Prosegue la prima grande manifestazione di un anno, il 2024, dove non mancheranno certo gli appuntamenti per il grande nuoto internazionale, con il clou a luglio quando si disputeranno i Giochi olimpici a Parigi. Ancora una volta la squadra italiana si è già confermata fra le grandi grande protagoniste di una kermesse iridata snobbata da molti grandi interpreti del nuoto mondiale, che non vogliono distogliere la loro attenzione dalla preparazione olimpica. Nonostante questo a Doha diversi campioni sono in acqua e si sta assistendo ad un bello spettacolo da seguire molto attentamente: per l’Italia al momento sono arrivate tre podi.

Quarta giornata e ancora tanta Italia in vasca nella quarta giornata del Mondiale di nuoto a Doha. E’ il giorno del debutto a livello individuale di Alessandro Miressi che punta in alto nei 100 stile libero, in una mattinata che vedrà impegnata la staffetta mista mista 4×100 a caccia di un posto nella finale del pomeriggio, la presenza di Costanza Cocconcelli nelle batterie dei 50 dorso, oltre all’impegno di Alberto Razzetti nei 200 misti che vanno ad intrecciarsi con i 200 farfalla. Si parte con i 50 dorso donne e Costanza Cocconcelli che punta ad un posto in semifinale in una gara dove mancano tante protagoniste di primissimo piano. Lauren Cox emerge come favorita dopo aver conquistato il bronzo a Fukuoka con un tempo di 27″20, vicino al record britannico di Kathleen Dawson. La canadese Ingrid Wilm è un’altra contendente forte con un personale di 27″37 e questa potrebbe essere la sua prima volta sul podio individuale ai Mondiali. Altre atlete sotto i 28 secondi includono Curzan, Anderson, Piskorska, Drakou, de Waard e Barclay.

Alessandro Miressi è tra i grandi favoriti dei 100 stile libero. Ai Mondiali non è mai riuscito a salire sul podio e questa potrebbe essere l’occasione giusta anche se la condizione, dopo aver toccato il picco tra novembre e dicembre (dove ha strappato il pass per i Giochi Olimpici ed ha ben figurato agli Europei in corta) probabilmente non è ideale. Al via per l’Italia anche Manuel Frigo che non ha rubato l’occhio in staffetta ma ha le capacità tecniche per puntare ad un buon risultato. Il favorito numero uno, neanche a dirlo, è il cinese Pan Zhanle, per il momento (ma sarà dura fare meglio) l’uomo dei campionati con il record mondiale dei 100 stile libero stabilito nella prima frazione della staffetta veloce. Poi un gruppo di atleti di buon livello che è in cerca della zampata sub 48″ che avvicinerebbe non poco al podio. Attenzione al britannico Matt Richards a cui la staffetta britannica deve la qualificazione olimpica: non è al meglio della condizione ma se la può giocare. Gli altri pretendenti al podio: il coreano Hwang Sun-Woo, che ha nuotato un eccezionale 47″56 a Tokyo nel 2021, gli australiani Jack Cartwright (47″84 di personale) e Kai Taylor, il portoghese Matos Ribeiro, galvanizzato dal titolo iridato nei 50 farfalla, il giapponese Katsuhiro Matsumoto, Nandor Nemeth e Matt King degli Stati Uniti sono anche da tenere d’occhio per il loro talento e le loro performance recenti. La competizione si preannuncia quindi aperta e piena di sorprese, con ogni nuotatore che ha molto da dimostrare.

C’è Alberto Razzetti fra un turno dei 200 farfalla e l’altro, al via delle batterie dei 200 misti. All’azzurro basterà un tempo di ordinanza per avanzare alla semifinali ma non potrà distrarsi più di tanto perchè il livello medio di questa gara è piuttosto alto. Tanti i protagonisti annunciati di ottimo livello che si giocheranno prima l’accesso in finale e poi un posto sul podio. Con Marchand fuori e Dean non iscritto, Duncan Scott è il principale candidato per la vittoria a Doha. Tra gli americani, Shaine Casas e Carson Foster sono tra i principali contendenti nei 200 misti. Casas si è classificato 4° e Foster 5° nella gara dello scorso anno a Fukuoka. I giapponesi Daiya Seto e Tomoru Honda sono anche da tenere d’occhio. Non ci sono azzurre (Sara Franceschi era iscritta ma ha rinunciato) nei 200 farfalla con un campo partenti molto risicato. La nuotatrice bosniaca Lana Pudar va a caccia del suo primo oro iridato. Pudar si presenta come favorita con il suo record personale di 2’06″26 ottenuto agli Euro Juniors lo scorso luglio. La danese Helena Bach (2’07″15) e la britannica Laura Stephens (2’06″62) non sono molto distanti con i loro record personali.

L’Italia punta alla finale della 4×100 mista mista ma non sarà facile con una formazione che dovrà fare i conti con due prime frazioni, dorso e farfalla (Lamberti e Laquintana?) non particolarmente brillanti, mentre Viberti e una delle staffettiste veloci potrebbero assicurare un finale di qualità. In finale si vedrà quali atleti sono pronti per affrontare una sfida che interessa il giusto visto che si tratta dell’unica staffetta non olimpica e andare a medagli appare abbastanza complicato. Nel pomeriggio finale molto attesa quella degli 800 stile libero con tanti protagonisti di altissimo livello. Gregorio Paltrinieri che parte dalle corsie laterali, cercherà di fare gara sul ritmo, Luca De Tullio, bravo in batteria a far segnare il miglior tempo, si vuole confermare su alti livelli ma Wiffen (primatista europeo), Schwarz (ieri mortifero nel finale dell’ultima batteria), Romanchuk e Johansson non saranno facili da battere.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Campionati del Mondo 2024 di nuoto in vasca lunga all’Aspire Dome di Doha in Qatar: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 7.30 con le batterie e si prosegue alle 17.00 con la sessione dedicata a semifinali e finali. Buon divertimento!