LIVE Canada-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: il Setterosa deve sperare nelle aussie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-OLANDA DI PALLANUOTO FEMMINILE ALLE 12.30

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Canada-Australia, Mondiali pallanuoto 2024, La sconfitta del Canada può valere la qualificazione per il Setterosa.

L’Italia conserva ancora una possibilità di qualificarsi per Parigi 2024. La qualificazione si otterrebbe battendo l’Olanda, a condizione che contemporaneamente il Canada subisca una sconfitta dall’Australia. In questo scenario, il Setterosa otterrebbe il pass per le Olimpiadi. Tuttavia, se sia l’Italia che il Canada dovessero emergere vittoriosi nei rispettivi incontri, si renderebbe necessario uno spareggio decisivo per il quinto posto, che determinerebbe chi tra le due squadre si qualificherebbe per Parigi. Nel caso entrambe le squadre perdano, il confronto diretto per il settimo posto tra Italia e Canada diventerebbe determinante per l’accesso alle Olimpiadi.

Match: Canada-Australia pallanuoto

Evento: Mondiali 2024

Data: 14/02/2024

Ore: 10.00.

Dove vederla: Eurovision (Da verificare)

CANADA: Bakoc, Verica, Carroll, Crevier, Gaudreault, Guèvremont, La Roche, Lekness, Lemay-Lavoie, McDoweel, McKelvey, Mimides, Paul, Vulpisi, Wright.

AUSTRALIA: Gabi Palm; Keesja Gofers; Sienna Hearn; Bronte Halligan; Abby Andrews. Charlize Andrews Sofie Pontre; Zoe Arancini; Alice Williams, Tilly Kearns, Gen Longman; Sienna Green; Dani Jackovich

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Canada-Australia, Mondiali pallanuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 10:00. Buon divertimento