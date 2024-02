LIVE Sinner-Van de Zandschulp, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: l’azzurro torna in campo da campione Slam!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp.

Si tratta del primo match da campione Slam per Jannik Sinner: dopo la storica vittoria all’Australian Open, le celebrazioni a Roma tra conferenza stampa, shooting fotografico e incontro con il presidente della Repubblica, è tempo di tornare in un torneo che in passato gli ha regalato diverse soddisfazioni. Nel 2020 Jannik centrò proprio a Rotterdam la prima vittoria contro un top 10 in carriera, ossia contro David Goffin, mentre lo scorso anno arrivò in finale fermandosi solo contro un Daniil Medvedev in versione muro di gomma. Un successo quest’anno da testa di serie numero 1 gli permetterebbe di agguantare il numero 3 del mondo proprio ai danni di Medvedev.

Sinner che debutterà proprio contro Botic Van de Zandschulp, così come è accaduto nella cavalcata trionfale a Melbourne. In quella circostanza l’azzurro si impose in tre set, ma non fu una passeggiata, specie nel secondo set. L’olandese ha all’attivo finora tre vittorie in stagione: contro Mochizuki al primo turno a Hong Kong, contro Eubanks al primo round ad Auckland e con Huesler in Coppa Davis. Nel torneo di casa il neerlandese al massimo ha raggiunto il secondo turno.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam tra Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp. Il match è programmato come primo della sessione serale alle 19.30. Buon divertimento.