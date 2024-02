LIVE Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA: il Setterosa si gioca le ultime chance olimpiche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto 2024, Setterosa che insegue il sogno olimpico.

Resta un’ultima speranza per andare a Parigi 2024. Se il Setterosa batte l’Olanda ed il Canada perde con l’Australia, le azzurre sarebbero qualificate. Se invece sia l’Italia sia le nord-americane dovessero vincere, allora la finale per il 5° posto sarà uno spareggio da dentro o fuori per Parigi.

Match: Italia-Olanda pallanuoto

Evento: Mondiali 2024

Data: 14/02/2024

Ore: 12.30.

Dove vederla: Eurovision e Rai Sport

I CONVOCATI. Le convocate: Silvia Avegno (Matarò), Sofia Giustini (Sabadel), Lucrezia Cergol (Pallanuoto Trieste), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Rapallo Pallanuoto), Caterina Banchelli, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi, Agnese Cocchiere (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta, Giulia Viacava, Chiara Tabani, Aurora Condorelli, Dafne Bettini, Veronica Gant (L’Ekipe Orizzonte).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 12:30. Buon divertimento