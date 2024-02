LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Lucrezia Magistris cerca una misura olimpica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gruppo A della categoria femminile -59 kg ai Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Sofia (Bulgaria) e valevole come penultimo evento continentale di qualificazione olimpica verso Parigi. Fari puntati in casa Italia su Lucrezia Magistris, a caccia di una misura importante per avvicinare il sogno a cinque cerchi.

La 24enne pavese, argento europeo due anni fa a Tirana, occupa infatti il 12° posto nel ranking olimpico grazie ai 217 kg ottenuti al Grand Prix di Doha 2023 e dovrà migliorare di almeno 5 kg il suo record nazionale di totale per entrare nella top10 della graduatoria e di conseguenza (in attesa degli altri Campionati Continentali e della World Cup in Thailandia) in zona qualificazione diretta per le Olimpiadi.

Un obiettivo non semplice per l’azzurra, che dovrà esprimersi a livelli altissimi anche per provare a salire sul podio odierno. Due avversarie sulla carta sono superiori, la belga Nina Sterckx e soprattutto l’ucraina Kamila Konotop (argento mondiale in carica), mentre Magistris può giocarsela con le francesi Dora Tchakounte e Garance Rigaud, oltre alla bielorussa Alina Shchapanava.

Appuntamento fissato alle ore 16 italiane dunque per l’inizio della competizione con in palio le medaglie europee nella categoria olimpica femminile -59 kg. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale: buon divertimento!