LIVE Trento-Civitanova, Superlega volley 2024 in DIRETTA: scontro d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di Superlega tra Trento e Civitanova. Sfida di alta classifica nel turno infrasettimanale del massimo campionato italiano maschile di pallavolo, con i trentini che ospitano i marchigiani in un match che promette spettacolo. Dalle 20.30 lo scontro tra la prima e la quarta forza del torneo.

Alla ilT Quotidiano Arena si terrà il 97° faccia a faccia tra due compagini che stanno scrivendo pagine di storia del volley italiano. Il bilancio complessivo parla di 53 vittorie per Civitanova e 43 per i padroni di casa, con numerose battaglie memorabili tra cui la finale scudetto della passata stagione e l’incrocio nel Mondiale per club 2018. Oggi i trentini sembrano avere qualcosa in più. La squadra di Fabio Soli all’andata si impose con un netto 3-0 sul parquet della Lube, che cercherà il riscatto con vista sulle Dolomiti.

Marchigiani che arrivano da 5 vittorie consecutive tra Champions League e Superlega, mentre i trentini non perdono in campionato da inizio dicembre 2023, quando cedettero il passo a Modena. Questa sera lo spettacolo sarà assicurato, con Civitanova che cerca punti per consolidare una buona posizione nella griglia dei playoff, e la capolista che vuole mettere ulteriore fieno in cascina per archiviare il primato con diverse giornate di anticipo.

La sfida di Superlega tra Trento e Civitanova inizierà alle 20.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport, ed in streaming su Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon volley a tutti!

Foto: LiveMedia