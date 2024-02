LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: si assegna il titolo femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale femminile dei Mondiali di tuffi dalle grandi altezze. A Doha (Qatar) dai 20 metri le atlete si giocheranno il podio con gli ultimi due round della competizione iniziata ieri. Finale che inizierà alle 9.00 del mattino, con Elisa Cosetti che vuole continuare a stupire dopo l’ottima fase preliminare.

L’azzurra ha concluso le prime due rotazioni portandosi a soli sei punti dal podio. Gara dominata fino ad ora dalla canadese Molly Carlson. La nordamericana vanta un considerevole vantaggio sulla concorrenza ed è la candidata numero uno alla medaglia d’oro. 168.90 per Carlson, perfetta con il triplo ritornato raggruppato con un avvitamento e mezzo. Ad oltre 14 punti di distacco troviamo l’australiana Rhiannan Iffland, che proverà a difendere il titolo iridato conquistato a Fukuoka. Chiude il podio virtuale l’altra canadese Jessica Macaualy, tallonata da diverse tuffatrici compresa la nostra Cosetti.

Come detto ottima sesta piazza per l’italiana, peraltro prima delle europee in gara. L’azzurra ripartirà dallo score di 135.20, ed ha dichiarato di voler superare la soglia dei 300 punti per poter ambire ad una posizione nelle top 5 migliorando il suo ultimo Mondiale. Ci potrà provare dunque Elisa, bravissima nel tuffo obbligatorio di ieri, a pochi passi dal podio momentaneo della gara femminile di tuffi dalle grandi altezze.

La finale femminile di tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024 inizierà alle 9.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport, ed in streaming su Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della gara. Buon divertimento e forza Elisa!

