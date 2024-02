LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino trovano una pista favorevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Si apre il lungo fine settimana in terra elvetico, con assenze pesanti, che può però segnare un crocevia importante per quel che riguarda la Sfera di Cristallo.

Lara Gut-Behrami è l’atleta più attesa sul pendio del Mont Lachaux, in quanto può ancora beneficiare dell’assenza di Mikaela Shiffrin per provare a scavare un solco con l’americana in classifica generale. La svizzera lo può fare davanti al pubblico di casa, e provare anche a uscire dal fine settimana elvetico con tre pettorali rossi per quel che riguarda la classifica di specialità. Purtroppo è un weekend di assenze, e la più pesante, per quel che riguarda la velocità, è senza dubbio quello di Sofia Goggia. L’azzurra è stata vittima, in allenamento, dell’ennesimo infortunio della carriera, e ha dovuto finire anzitempo la sua stagione e dire addio al sogno coppetta di discesa. Il vuoto lasciato da Goggia, in discesa sempre almeno sul podio, potrà essere colmato da diverse atlete, con lo spazio che si apre. Il manto della pista è perfetto, come testimonia la Coppa Europa passata settimana scorsa, e sarà questa l’occasione per studiare una pista che le discesiste conoscono parecchio.

A guidare la squadra italiana saranno Federica Brignone e Marta Bassino. La valdostana adora la località del Canton Vallese, luogo in cui ha già trovato quattro vittorie (tutte in combinata) e svariati podi, tra cui il secondo posto in discesa dello scorso anno. La classe 1990 può quindi provare ad arpionare finalmente la prima vittoria nel Circo Bianco nella specialità più veloce. Bassino invece esce dal gigante di Soldeu con un po’ più di fiducia, e trova un pendio che gradisce e si addice alle sue caratteristiche, soprattutto nel tratto centrale e nell’ultimo settore, quelli più tecnici. L’assenza di Goggia ovviamente pesa come un macigno, ma c’è curiosità per vedere le giovani che bene stanno facendo nel circuito inferiore. Sono confermate Teresa Runggaldier e Vicky Bernardi, con la prima in crescita e la seconda già a punti al suo esordio in Coppa. Debutto assoluto per la classe 2004 Sara Thaler, talentino molto promettente; al cancelletto anche le certezze Melesi, le sorelle Delago e Laura Pirovano (che potrebbe trovare terreno fertile per il suo primo podio nel massimo circuito).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Crans Montana (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Primo assaggio per le sciatrici in vista di un trittico di gare di velocità fondamentale, prima atleta che aprirà il cancelletto alle 10.30. Buon divertimento e buono sci a tutti!