LIVE Biathlon, Individuale maschile Mondiali 2024 in DIRETTA: la gara più vulnerabile per la Norvegia

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’individuale maschile dei Mondiali 2024 di Novo Mesto. In Repubblica Ceca continua la competizione iridata con la prova più dispendiosa che prevede 20 km di tracciato e 4 poligoni. Come sempre tutti a caccia dei norvegesi, che hanno dimostrato di essere ampiamente i più forti, ma nell’individuale lo squadrone scandinavo spesso concede qualche inserimento al resto del mondo.

Per provare a mettere un freno all’egemonia norvegese servirà la massima precisione al poligono, con il 20 su 20 quasi obbligatorio per arginare la supremazia sugli sci di Johannes Boe e compagni. Principali avversari del leader di Coppa del Mondo saranno infatti i connazionali, a partire dal fratello Tarjei, proseguendo con l’istrionico Johannes Dale, con il regolarista Sturma Laegreid e con il sempre temibile Vetle Christiansen.

Si attende uno squillo dal veterano Quentin Fillon Maillet. Il francese sta pagando psicologicamente la supremazia dei norvegesi, ma a tratti ha mostrato sprazzi della sua innata classe. Occhi puntati anche sul duo svedese composto da Sebastian Samuelsson e Martin Ponsiluoma, a caccia di un risultato di prestigio sulle nevi ceche. Tra i papabili per il podio i tedeschi Justus Strelow e Benedikt Doll, autentiche mine vaganti della gara. Replicando la straordinaria prestazione offerta al poligono nell’inseguimento Lukas Hofer potrebbe aspirare quantomeno ad una top ten. L’azzurro ha incantato nella pursuit, e sarà il faro nella gara che vede ai nastri di partenza anche Tommaso Giacomel, Elia Zeni e Didier Bionaz.

L'individuale maschile dei Mondiali di Novo Mesto inizierà alle 17.20.

