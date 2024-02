LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Sergio Massidda si testa in una nuova categoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della finale della categoria maschile -67 kg, prova valevole per gli Europei 2024 di sollevamento pesi in programma a Sofia (Bulgaria). L’Italia presenta ai nastri di partenza di questa gara uno dei nomi più indiziati per una medaglia, Sergio Massidda: il sardo andrà alla caccia di un risultato di prestigio per avvicinarsi con più fiducia verso le Olimpiadi di Parigi.

Per Massidda quella di oggi sarà una gara particolare: l’azzurro ha optato infatti di testarsi in una categoria differente dai -61 kg, quella in cui solitamente compete, per evitare di affrontare un calo di peso che, nell’anno olimpico, potrebbe andare ad inficiare la condizione fisica nell’avvicinamento all’appuntamento più importante del quadriennio. Il pesista italiano, quindi, non difenderà l’argento conquistato a Yerevan nell’ultima edizione degli Europei nei -61 kg.

Massidda si è potuto permettere tutto ciò vista l’ottima posizione che occupa nel ranking di qualificazione verso Parigi: con i 302 kg alzati tra stacco e slancio a Riyadh in occasione dei Mondiali, l’azzurro ha ipotecato un pass per le Olimpiadi, concedendosi la possibilità di cimentarsi quest’oggi in una categoria non presente nel programma a cinque cerchi, banco di prova interessante da cui poter prendere spunti per le prossime gare.

