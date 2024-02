LIVE Arnaldi-Hijikata, ATP Delray Beach 2024 in DIRETTA: prosegue il cammino in nord-America

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro di 2° turno dell’ATP 250 di Delray Beach tra Matteo Arnaldi e Rinky Hijikata.

Nonostante le 41 posizioni di differenza a favore dell’azzurro nel ranking ATP, l’ottavo di finale che lo vedrà di fronte all’australiano Rinky Hijikata è da considerarsi alla pari. Classe 2001 come il ligure, il giovane australiano oltre ad essere cambione Slam in doppio (Australian Open 2023 con Kubler) è molto adatto al cemento outdoor. Nato a Sydney di chiare origini giapponesi, si trova questa settimana al numero 84 del mondo e ha sconfitto al 1° turno il britannico Liam Broady in parziali.

Il ligure dal canto suo gioca questo torneo con l’obiettivo di ritrovare ritmo e partite sulle gambe, in vista dei primi Masters 1000 della stagione 2024. L’occasione è ghiotta per migliorare il ranking e, chissà, provare a essere testa di serie nei 1000 europei che hanno il seeding a 32, oltre chiaramente al Roland Garros. Intanto, con una vittoria quest’oggi, si isserebbe provvisoriamente al numero 38 (suo best ranking) con la possibilità di scalare ancora posizioni in caso di semifinale o addirittura finale. Senza spingerci troppo oltre, possiamo dire che vincendo quest’oggi, l’obiettivo sarebbe raggiunto e la sfida nei quarti a (probabilmente) Taylor Fritz potrebbe assumere contorni interessanti.

Non ci sono precedenti tra i due. Vi auguriamo un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Arnaldi e Hijikata, non prima delle 20.30 ma dopo Lestienne-Kypson (n.b. 19).