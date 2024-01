Australian Open, Jannik Sinner si sbarazza di De Jong con un periodico 6-2 e approda al terzo turno

Jannik Sinner procede veloce sotto il tetto della Margaret Court Arena: il giocatore italiano batte Jesper de Jong con un triplice 6-2 in un’ora e 44 minuti di gioco e si qualifica per il terzo turno degli Australian Open nel quale affronterà uno tra Daniel Elahi Galan e Sebastian Baez: sarà favoritissimo per la conquista degli ottavi di finale. Una prova solida e concreta per l’azzurro che non ha mai perso il servizio ed è stato sempre in controllo.

De Jong prova a scendere in campo con una certa personalità e a giocare a un buon ritmo per lanciare un segnale a Sinner: l’olandese serve bene e tiene con agio i primi due turni di battuta. Una volta prese le misure, l’altoatesino non si fa pregare e ottiene il break sul 2-2 che sublima anche l’ottimo inizio mostrato nei suoi turni di battuta con diversi punti diretti. La sensazione è che l’olandese non riesca a tenere il ritmo dell’azzurro e spesso si ritrovi soffocato e cerchi di uscire in ogni modo nello scambio, spesso dovendo tirare a tutta e quindi sbagliare. La presa di Sinner non si esaurisce e alla quinta chance arriva anche il secondo break con il classico debordante forcing da fondocampo e chiude il set sul 6-2 facendo addirittura con il serve and volley sul set point.

Il secondo set è la copia del primo con un dominio ancora più netto per Sinner: de Jong non si inventa niente di diverso, continua a giocare sul ritmo e l’italiano trova sempre più fiducia e scioltezza nei propri colpi, giocando game dopo game sempre più sereno e provando diverse soluzioni. Il break arriva ancora una volta presto, nel terzo gioco: ritmi completamente diversi quelli impressi dai due giocatori. Sinner non si accontenta ancora una volta e si guadagna ancora il doppio break con un bellissimo passante da lontano del giocatore di Sesto Pusteria. Andamento simile, trama identica ed esito identico nel secondo set rispetto al primo: 6-2.

Nel terzo set il break arriva in apertura grazie a un doppio fallo commesso da de Jong che appare pressoché impotente di fronte alla forza del suo avversario odierno. Le difese del neerlandese si sgretolano completamente e arriva anche il secondo break con due errori di dritto che hanno il sapore di resa. Sinner supera anche l’ultima curva tenendo il game che gli permette di salire sul 5-1 da 0-30. Il numero 1 italiano chiude 6-2 anche in questo parziale e chiude nella maniera migliore un match dominato in lungo e in largo.

Sinner ha messo in campo il 64% di prime e con questo colpo ha perso appena 5 punti su 37. Neanche una palla break concessa in tutto il match e un saldo positivo tra vincenti e gratuiti che recita 26-19: gli errori sono arrivati sempre in situazioni di punteggio di controllo nelle quali ha provato a forzare qualcosa in più. Una prestazione convincente che spinge l’italiano verso il prossimo turno.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...