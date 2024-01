Jannik Sinner al terzo turno: “Rispetto ogni avversario. Giocare indoor? Magari per tutto il torneo…”

Jannik Sinner viaggia come un treno ad alta velocità: in meno di un’ora e tre quarti l’altoatesino si è sbarazzato di Jesper de Jong per qualificarsi al terzo turno degli Australian Open. Una prestazione decisamente convincente per un match totalmente in controllo e che non è stato in discussione nemmeno per un attimo.

Il numero 4 del mondo ha fatto un’analisi della sua prestazione a caldo in campo dopo il match: “Lui è un buonissimo giocatore, è un giovane e gli auguro il meglio e giocando in questa maniera potrà giocare tanti altri match nei main draw degli Slam. Non importa chi affronti, io rispetto ogni avversario e non sottovaluto nessun impegno“.

Sulle condizioni di gioco di oggi con il tetto chiuso a causa della pioggia: “Per me si potrebbe giocare anche tutto il torneo con il tetto chiuso. Durante il match di primo turno c’era molto vento e non è stato semplice da gestire. In ogni caso in Europa ora fa molto freddo quindi è molto bello essere qui essendo estate“.

Sul rapporto che ha con il suo team: “Io sono un decisionista, ma prendo sempre delle scelte parlando con il mio team: in allenamento cerco di trovare il ritmo partita, ma faccio anche un po’ di palestra. Sono contento della mia fisicità, anche se il mio sogno è avere un fisico da Baywatch, ma va bene anche così (ride, ndr)”.

