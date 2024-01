VIDEO Sinner-De Jong 3-0, Australian Open: la sintesi della netta vittoria del n.4 al mondo

Un successo netto quello di Jannik Sinner nel secondo turno degli Australian Open 2024. Mattinata piovosa a Melbourne e dunque alla Margaret Court Arena si è giocato indoor. Una bella notizia per Jannik, bravissimo a interpretare il gioco in queste condizioni. Poco da fare, quindi, per l’olandese Jesper De Jong (n.161 ATP), incapace di tenere il ritmo del nostro portacolori, uscito vittorioso con il punteggio di 6-2 6-2 6-2 in 1 ora e 45 minuti di partita.

Un Sinner migliore rispetto all’esordio contro Botic van de Zandschump. Percentuali di prime di servizio in campo superiori e grande lucidità nell’interpretare le varie fasi. Chiaramente, il livello espresso da De Jong è stato molto diverso da quello che gli proponeva il suo connazionale nel primo round.

Comunque, dopo l’affermazione in tre set dell’esordio, il tennista italiano ha incamerato un altro successo in tre parziali che lo qualifica per il terzo turno, avendo sprecato poche energie in questo percorso, anche in proporzione ai suoi rivali per il titolo in questo Major. Sul cammino di Sinner ci sarà il vincente della sfida tra il colombiano Daniel Elahi Galan e l’argentino Sebastian Baez.

Di seguito il video degli highlights del match:

VIDEO SINNER-DE JONG 3-0 AUSTRALIAN OPEN 2024

Foto: LaPresse

