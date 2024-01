LIVE Sci alpino, SuperG Altenmarkt 2024 in DIRETTA: Goggia difende il primato, Brignone e Bassino puntano al podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del primo dei due Super-G femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria), recupero di quello non disputato a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Ieri si è disputata una prova cronometrata della discesa in programma domani, mentre domenica ci sarà un altro Super-G.

Saranno nove le azzurre al via: Laura Pirovano con l’1, Marta Bassino col 9, Sofia Goggia col 13, Federica Brignone col 15, Roberta Melesi col 22, Nicol Delago col 39, Monica Zanoner col 44, Teresa Runggaldier col 46 e Nadia Delago col 51. Sono 60 le atlete al via, con 18 Paesi rappresentati. Sofia Goggia è prima nella classifica di specialità, mentre Federica Brignone è terza nella graduatoria generale.

Il primo dei due Super-G femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria), recupero di quello non disputato a St. Moritz (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 10.45: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 10.15.

Foto: LaPresse

